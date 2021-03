Recovery: Siracusano (FI), finanziare il Ponte sullo Stretto si può (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Siracusano, inoltre, "chiedere all'Ue una deroga del 5 per cento delle risorse, rispetto al limite vincolante del 2026, sarebbe plausibile. Non credo che l'Europa potrebbe rinunciare a quest'opportunità straordinaria per il rilancio del Sud e per il superamento del divario infrastrutturale che vi è tra le due aree del Paese. Inoltre, il Ponte si inserirebbe perfettamente nel progetto di transizione ecologica, in quanto offrirebbe come modalità primaria di attraversamento l'alta velocità, consentendo quindi la riduzione dell'80 per cento dell'emissioni di CO2 prodotte dalle navi traghetto e dagli aeroplani". Inoltre, "smentendo tutte le tesi pregiudiziali 'benaltriste' – ha sottolineato la deputata azzurra – è bene chiarire che il Ponte non solo servirebbe da stimolo per la realizzazione delle altre opere infrastrutturali ma permetterebbe di 'intercettare' il traffico di merci provenienti dal Canale di Suez. Insomma, gli alibi per non realizzare il Ponte sullo stretto di Messina non reggono e da parte del governo ci sarà una colpa grave qualora non fosse costruito utilizzando le risorse del Recovery, perché ciò significherebbe assecondare un pregiudizio ideologico di una parte minoritaria di questa maggioranza". (Com)