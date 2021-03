Serbia: Vucic annuncia inizio lavori dello stadio nazionale di Surcin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest’anno inizieranno in Serbia i lavori per la costruzione del nuovo stadio nazionale di Surcin. Lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, in occasione dell'avvio dei lavori per la costruzione della strada Nuova Belgrado-Surcin, che collegherà Belgrado con l'autostrada Milos Veliki. "La costruzione dello stadio nazionale sarà uno straordinario progetto di sviluppo per il comune di Surcin, ma anche per l'intera Serbia", ha spiegato il capo di Stato serbo. Durante un giro nel cantiere dove sono iniziati i lavori, Vucic ha detto che grazie a questa nuova direttrice il tragitto per raggiungere l'autostrada Milos Veliki si accorcerebbe di circa 10 chilometri. (Seb)