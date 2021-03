Italia-Serbia: ministro Esteri Selakovic incontra presidente commissione Esteri Senato Petrocelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri serbo Nikola Selakovic ha iniziato la sua visita a Roma oggi con un incontro al Senato con il presidente della commissione Esteri, Vito Petrocelli. Secondo quanto riferisce il ministero degli Esteri di Belgrado tramite Twitter, "l'Italia è sempre stato uno dei nostri partner chiave ed un amico sincero della Serbia. Nel prossimo periodo intensificheremo la cooperazione parlamentare e lo scambio di buone pratiche a livello Ue". Il ministero degli Esteri serbo ha inoltre evidenziato che il gruppo di amicizia parlamentare con l'Italia è "il più numeroso" nel Parlamento di Belgrado: il ministro Selakovic ha quindi invitato il presidente del gruppo di amicizia parlamentare con la Serbia alla Camera dei deputati, Paolo Russo, in visita in Serbia quest'anno "per rafforzare i rapporti bilaterali".(Seb)