Aerospazio: Telespazio Germany fornirà servizi supporto ingegneristico missioni Biomass e Flex

- Telespazio Germany, controllata di Telespazio – una joint venture tra Leonardo (67 per cento) e Thales (33 per cento) – ha siglato un contratto con l'Agenzia spaziale europea (Esa) per fornire all’European Space Operations Centre (Esoc) servizi di supporto ingegneristico per la preparazione alle operazioni delle missioni Biomass e Flex. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa di Telespazio, il contratto si estende fino alla fine del 2024 con possibilità di prolungamento. Le missioni di osservazione della Terra Biomass (Earth Explorer 7) e Flex (Earth Explorer 8) sono parte del programma Esa denominato Living Planet e hanno l’obiettivo di aiutare ricercatori e scienziati a comprendere meglio il ciclo globale del carbonio e a fornire maggiori informazioni sulle foreste e, in generale, sulla vegetazione. Flex (Fluorescence Explorer), in particolare, grazie al suo strumento Floris, realizzato da Leonardo e in grado di fornire mappe globali della fluorescenza della vegetazione, misurerà per la prima volta dallo spazio l'attività fotosintetica e la salute della vegetazione. Flex, sviluppata da un consorzio guidato da Thales Alenia Space (una joint venture tra Thales, 67 per cento, e Leonardo, 33 per cento) come prime contractor, fornirà dati anche nel campo dell’agricoltura, aiutando la gestione delle colture e della sicurezza alimentare, contribuendo così a sostenere la crescente domanda di cibo su scala mondiale. (segue) (Res)