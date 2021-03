Recovery: Colletti (Ac), vulgata del 'piovono soldi' ha portato a piano fumoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una vulgata degli ultimi mesi portava avanti l'idea che in questo periodo sarebbero piovuti soldi. 'It's raining money', parafrasando la canzone ' It's raining man'. Forse anche per via di questa vulgata si è arrivati alla redazione di un piano che per bocca dello stesso relatore di maggioranza rischia di essere totalmente fumoso". Lo ha affermato il deputato Andrea Colletti, parlamentare della componente l'Alternativa c'è (Ac), durante la discussione sul Pnrr in corso a Montecitorio. "Questa smania di spendere soldi con progetti non concreti - aggiunge - mi ricorda molto la smania per il debito pubblico negli anni 70-80, nei quali si buttavano soldi con mancette elettorali come i baby pensionamenti che non hanno portato a una vera crescita nel lungo periodo in Italia ma a quello che siamo oggi: un Paese gravemente indebitato". Per Colletti, "questo piano dimostra l'inadeguatezza del Parlamento italiano che non porta avanti progetti ambiziosi, come quello dell'indipendenza energetica in chiave verde o su un bene pubblico come l'acqua. Su quest'ultimo tema viene detto poco o nulla, nonostante la maggior parte degli studiosi ci dice che in futuro le guerre si giocheranno proprio su una risorsa fondamentale come l'acqua".(Rin)