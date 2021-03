Napoli: Osservatorio atti intimidatori verso amministratori locali, al via attività formativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina si è svolta presso la Prefettura di Napoli, in modalità telematica, la prima delle sei giornate formative sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. La giornata ha preso avvio con la presentazione del prefetto, Marco Valentini che ha, inizialmente, illustrato il contenuto e le finalità del percorso di sensibilizzazione e di formazione, soffermandosi, poi, in particolare sui principi dell’etica pubblica. Nella seconda parte, la dirigente dell’area ordine e sicurezza pubblica della Prefettura ha illustrato gli strumenti di collaborazione costante con la Prefettura e le Forze di Polizia evidenziando il ruolo del Comitato dell’ordine e sicurezza pubblica. Nelle successive giornate che, con cadenza mensile, termineranno nel prossimo mese di settembre, verranno trattati i temi relativi alle disposizioni normative e la collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, le cautele da adottare a fronte di situazioni potenzialmente a rischio, la gestione dei social network, l’analisi tecnica e sociologica di reti sociali, la comunicazione verso i cittadini, metodi di gestione dei social media, con la partecipazione, in veste di relatori, di magistrati, forze di polizia, docenti universitari, rappresentanti dell’Anci e dell’Upi. (Ren)