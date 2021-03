Governo: Gasparri (FI), in che modo Antitrust consente incarico a ex sottosegretaria Zampa?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorremmo sapere in che modo l'Antitrust, sempre pronta a fare le pulci alle piccole imprese italiane con ricorsi e provvedimenti che lasciano spesso perplessi, abbia risolto il problema, a quanto si legge da alcune agenzie, relativo alla incompatibilità dell'ex sottosegretaria Sandra Zampa per l'incarico di 'consolazione' che ha ricevuto dal ministro della Salute. Su questo, infatti, la legge 20 luglio 2004, n.215 parla chiaro quando afferma l'incompatibilità a collaborare con enti di diritto pubblico per persone che abbiano, nei dodici mesi precedenti, svolto incarichi di governo. Non vorremmo che ancora una volta l'Autorità sia stata forte con i deboli e si sia prestata, invece, a soluzioni accomodanti con i potenti. Chiederò di conoscere quanto prima il contenuto di questo parere che, se confermato, aggira un divieto espresso fin troppo chiaramente dalla legge. Continueremo a seguire questa vicenda fino in fondo. Senza sconti per nessuno". Lo dichiara in una nota il senatore Maurizio Gasparri membro del Consiglio di presidenza di Forza Italia.(Com)