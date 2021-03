Polonia: Commissione deferisce Varsavia a Corte giustizia Ue per legge magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha deciso oggi di deferire la Polonia alla Corte di giustizia dell'Unione europea in merito alla legge sulla magistratura del 20 dicembre 2019, entrata in vigore il 14 febbraio 2020. La Commissione ha inoltre deciso di chiedere alla Corte di giustizia di ordinare provvedimenti provvisori fino a quando non abbia emesso una sentenza definitiva nella causa. Lo ha annunciato l'esecutivo europeo. (Beb)