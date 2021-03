Giordania: Fmi incrementa prestito di 200 milioni di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil della Giordania nel 2020 si è contratto del 2 per cento e la disoccupazione è salita al livello record del 24,7 per cento nel quarto trimestre dello scorso anno a causa della pandemia, ha affermato l'Fmi. "Finora la politica fiscale ha assicurato il mantenimento della stabilità macroeconomica e ha cercato di attutire l'impatto della crisi sulla crescita", si legge nel rapporto. La strategia fiscale “resta ancorata a riforme fiscali eque, volte ad affrontare l'evasione, a eliminare le scappatoie e ad ampliare la base imponibile. Negli ultimi mesi si sono registrate importanti riforme legislative in questo settore”, ha evidenziato l'Fmi. (segue) (Res)