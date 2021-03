Giordania: Fmi incrementa prestito di 200 milioni di dollari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si prevede che il prodotto interno lordo nominale del Paese aumenti del 3,6 per cento nel 2021, a condizione che prosegua l'attuazione delle riforme. "Le continue riforme e la modernizzazione dell'amministrazione fiscale dovrebbero contribuire ad aumentare le entrate significative a medio termine". Le autorità mirano, inoltre, a migliorare l'efficienza della spesa pubblica e ad attuare la nuova legge sui partenariati pubblico-privato (Ppp) per garantire un'efficace selezione ed esecuzione di progetti fattibili a sostegno dell'economia. Tuttavia, l'Fmi ha affermato che i progressi sulle riforme strutturali "rimangono critici, in particolare nel settore elettrico, dove sono in corso sforzi per ridurre i costi di produzione e abbassare le tariffe elevate per le imprese che ostacolano la crescita, pur continuando a proteggere efficacemente le famiglie a basso reddito". (Res)