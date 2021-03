Polonia: Commissione Ue, legge su magistratura mette a repentaglio indipendenza giudici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, la Commissione ritiene che la Polonia violi il diritto dell'Ue consentendo alla Camera disciplinare della Corte suprema, la cui indipendenza non è garantita, di prendere decisioni che hanno un impatto diretto sui giudici e sul modo in cui esercitano la loro funzione. Tra queste questioni rientrano i casi di revoca dell'immunità dei giudici al fine di avviare un procedimento penale contro di loro o di trattenerli, e la conseguente sospensione temporanea dall'incarico e la riduzione del loro stipendio. La semplice prospettiva per i giudici di dover affrontare un procedimento dinanzi a un organo la cui indipendenza non è garantita crea un "effetto agghiacciante" per i giudici e può incidere sulla loro stessa indipendenza. La Commissione ritiene che ciò metta seriamente a repentaglio l'indipendenza della magistratura e l'obbligo di garantire una protezione giuridica efficace, e quindi l'ordinamento giuridico dell'Ue nel suo insieme. (segue) (Beb)