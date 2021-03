Polonia: Commissione Ue, legge su magistratura mette a repentaglio indipendenza giudici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a deferire il caso alla Corte di giustizia, la Commissione ha deciso oggi anche di chiedere alla Corte di giustizia di disporre misure provvisorie per evitare l'aggravamento del danno grave e irreparabile inflitto all'indipendenza della magistratura e all'ordinamento giuridico dell'Ue. Nella sua richiesta di provvedimenti provvisori, la Commissione chiederà in particolare alla Corte di giustizia di sospendere le disposizioni che conferiscono alla Camera disciplinare della Corte suprema il potere di decidere sulle richieste di revoca dell'immunità giudiziaria, nonché in materia di occupazione, sicurezza sociale e pensionamento dei giudici della Corte suprema; di sospendere gli effetti delle decisioni già prese dalla Camera disciplinare della Corte suprema sulla revoca dell'immunità giudiziaria, e di sospendere le disposizioni che impediscono ai giudici polacchi di applicare direttamente determinate disposizioni del diritto dell'Ue a tutela dell'indipendenza dei giudici e di sottoporre alla Corte di giustizia i rinvii pregiudiziali su tali questioni, nonché le disposizioni che qualificano l'azione dei giudici a tale riguardo come illeciti disciplinari. (segue) (Beb)