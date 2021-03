Polonia: Commissione Ue, legge su magistratura mette a repentaglio indipendenza giudici (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Di conseguenza, il regime disciplinare può essere utilizzato come sistema di controllo politico del contenuto delle decisioni giudiziarie. Quarto, la Commissione ritiene che la Polonia violi il diritto dell'Ue consentendo alla Camera disciplinare della Corte suprema, la cui indipendenza non è garantita, di prendere decisioni che hanno un impatto diretto sui giudici e sul modo in cui esercitano la loro funzione. Tali decisioni comprendono la revoca dell'immunità dei giudici al fine di avviare un procedimento penale contro di loro o di trattenerli, nonché la conseguente sospensione temporanea dall'incarico e la riduzione del loro stipendio. Quinto, la Commissione rileva che la legge impone ai giudici un obbligo sproporzionato di fornire informazioni ai fini della pubblicazione su specifiche attività non professionali. Ciò è incompatibile con il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue e dal regolamento generale sulla protezione dei dati.