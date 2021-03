Libia: fonti stampa, estromesso il capo della procura militare di Bengasi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'ex consigliere politico del governo libico, Ashraf al Shah, l'assassinio del maggiore Werfalli a Bengasi ha innescato una resa dei conti tra le fila delle forze del generale Haftar. In una dichiarazione al sito web di proprietà qatariota "Arab 21", l'ex consigliere ha detto che l’omicidio di Werfalli rientra nel quadro di una “riorganizzazione per la fase successiva”. Al Shah ha detto che l'assassinio di Werfalli rappresenta la “scintilla per lo scoppio di altri omicidi che continueranno nella fase successiva”. Una resa dei conti, ha proseguito Al Shah, “per cambiare l’assetto nella regione orientale, nel suo insieme, e Bengasi, in particolare”. Con l'omicidio del maggiore libico, ha aggiunto l’analista, “Haftar ha rimosso uno dei problemi che doveva affrontare, ma avrà la conseguenza di indebolire il campo dell'est”. (Lit)