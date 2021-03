Sanità: Remuzzi (Istituto Mario Negri), ruolo sindaco fondamentale nella salute cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ruolo del sindaco è fondamentale nella salute dei suoi cittadini, il sindaco deve interagire con la regione per avere nel suo ospedale un bravo dg e entrare nelle scelte in modo trasparente e integerrimo, è un aspetto importante: sbagliare un chirurgo o un ematologo vuol dire molte che muoiono molte più persone di quelle che morirebbero con il chirurgo giusto". Lo ha dichiarato il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto Mario Negri, in merito all'illustrazione del documento "Riorganizzazione delle cure primarie e della medicina del territorio" in commissione sanità a Palazzo Pirelli. "L'assistenza domiciliare integrata dovrebbe essere riformata, rivitalizzata e agganciata alle case della salute o strutture simili - ha aggiunti Remuzzi - andrebbe creato un collegamento strutturato coi servizi sociali comunali attraverso protocolli di collaborazione condivisi con le conferenze dei sindaci rispetto alla programmazione territoriale. Le cure primarie dovrebbero gestire anche l'educazione sanitaria e organizzare forme di consultazione e partecipazione dei cittadini. Sarebbe infine importante inserire nella riorganizzazione delle cure primarie un programma strategico di prevenzione" (Rem)