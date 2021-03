Imprese: nelle uova dell'Advisory Board di Assolombarda la solidarietà per sostenere giovani e bambini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ricavato delle uova sarà infatti rispettivamente devoluto a sostenere alcune iniziative di solidarietà degli enti e delle Associazioni che le distribuiscono: il "Comitato Maria Letizia Verga Onlus" (Monza) con la lotta alla leucemia infantile del Centro di Onco-ematologia pediatrica Maria Letizia Verga di Monza, la "Società Cooperativa Sociale In-Presa" (Carate Brianza) con il supporto di un ragazzo nel suo percorso di alternanza scuola-lavoro per il l corso "Operatore meccanico - saldatura e giunzione dei componenti", e la "Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus" (Cesano Boscone) con il progetto di didattica "Blu Home" ideato per aiutare i bambini con autismo e le loro famiglie. Inoltre, le uova pasquali saranno donate a favore dei bambini le cui famiglie sono più in difficoltà, attraverso l'importante rete di parrocchie e associazioni di volontariato del territorio. In particolare: "Rete Pane e Rose" di Monza, la parrocchia "San Michele e Santa Rita" del quartiere di Corvetto a Milano, la "Chiesa del Santissimo Salvatore" di Pavia e la "Chiesa Sant'Alberto Vescovo" di Lodi. (Com)