Romania: ministro Esteri, governo stanzierà 150 mila euro per i rifugiati siriani

- Il governo romeno stanzierà nel 2021 una cifra pari a 150 mila euro per i rifugiati siriani e onorerà gli impegni pluriennali assunti in precedenza. Lo ha annunciato il capo della diplomazia romena, Bogdan Aurescu. Secondo un comunicato del ministero degli Esteri romeno, Aurescu è intervenuto alla sessione ministeriale della quinta Conferenza sul sostegno al futuro della Siria e della regione organizzata dall'Ue e dall'Onu in videoconferenza. "La Romania continuerà a sostenere il miglioramento della situazione umanitaria in Siria, lo sviluppo e la resilienza degli stati della regione che ospitano un numero significativo di rifugiati, nonché gli sforzi dell'Ue e delle Nazioni Unite per risolvere la crisi", ha detto Aurescu. Il ministro ha fatto un appello fermo all'intensificazione degli sforzi per una soluzione politica alla crisi siriana, esprimendo sostegno per un maggiore ruolo dell'Ue e della comunità internazionale nel dare un impulso ai negoziati su questo dossier. (Rob)