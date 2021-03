Sanità: Gemelli, artrosi del ginocchio, non solo protesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salvate il soldato Ryan, ovvero l'articolazione del ginocchio, è il mantra della chirurgia ortopedica del terzo millennio. Un concetto che gli americani chiamano preservation joint, che significa appunto "conservare l'articolazione". E grazie all'ortobiologia, la protesi del ginocchio può attendere ed essere rimandata anche di 10-20 anni. Alla base di tutto c'è la cartilagine, una sorta di cuscinetto che ricopre le ossa dell'articolazione del ginocchio e ne permette un movimento fluido. "Tutti noi nasciamo con un patrimonio di cartilagine – spiega in una nota il professor Ezio Adriani, direttore U.O Traumatologia dello sport e chirurgia del ginocchio, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs - che è alla base del movimento dell'articolazione. Quando la cartilagine si consuma, la funzione articolare si riduce gradualmente. Quando la cartilagine è completamente scomparsa, non si può far altro che sostituire la cartilagine stessa o tutta l'articolazione. Ma prima di arrivare a questo punto, oggi possiamo fare molto per preservarla". (segue) (Com)