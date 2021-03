Sanità: Gemelli, artrosi del ginocchio, non solo protesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cartilagine si consuma per motivi genetici, sui quali non è possibile al momento intervenire, e per una serie di fattori di rischio, quali il sovrappeso o una deviazione dell'arto (ginocchio varo o ginocchio valgo), che determinano entrambi un sovraccarico sull'articolazione. "Molto importante inoltre è mantenere sane le strutture che proteggono la cartilagine, in particolare i menischi e i legamenti crociati. Diagnosticare precocemente un danno a carico di queste strutture, consente di ripararle". I sintomi guida di un danno all'articolazione del ginocchio sono il dolore, il gonfiore (il ginocchio è come l'occhio, se è infiammato, 'lacrima', produce un versamento articolare) – che è l'elemento più importante per il medico - e la riduzione del movimento, fino al blocco articolare. "Per la diagnosi di artrosi – spiega il professor Adriani - basta una semplice radiografia del ginocchio, che va fatta però in piedi, cioè sotto carico. Costa meno della risonanza magnetica ed è più efficace nel valutare la scomparsa della cartilagine". (segue) (Com)