Sanità: Gemelli, artrosi del ginocchio, non solo protesi (3)

- Per prevenire l'artrosi del ginocchio, sotto i 40 anni bisogna dimagrire e riparare menischi e legamenti: a quest'età, oltre a dimagrire in caso di sovrappeso, bisogna cercare di preservare l'articolazione, trattando in maniera efficace e tempestiva eventuali traumi del ginocchio. "Se si rompe un menisco o il legamento crociato – spiega il professor Adriani - lo dobbiamo riparare. Nei caso in cui ci trovassimo di fronte ad un danno irreparabile del menisco, possiamo intervenire con un trapianto di menisco da cadavere, una tecnica che si esegue solo in pochi centri in Italia. Tutti questi interventi vanno fatti prima che il danno a queste strutture vada a consumare la cartilagine". Dai 40 ai 60 anni serve una osteotomia per rimettere in asse il ginocchio. Sempre in ambito preventivo, in caso di deviazione dell'asse del ginocchio (ginocchia a 'X' o a 'O'), è possibile effettuare una chirurgia correttiva mediante osteotomia, una tecnica un po' sottovalutata negli ultimi anni. "L'osteotomia – spiega il professor Adriani - va a modificare l'asse dell'articolare attraverso una 'frattura' chirurgica che oggi viene effettuata con sistemi molto sofisticati e computer-aiutati, per correggere con precisione i gradi di varismo o valgismo, permettendo di riallineare l'articolazione. Avere un ginocchio varo o valgo equivale ad avere le sospensioni dell'auto non equilibrate; l'equilibratura invece ci permette di consumare le gomme in modo più omogeneo. Chi ha un ginocchio varo ad esempio consuma solo la parte interna del ginocchio; nel caso di ginocchio valgo, si consuma la cartilagine della parte esterna". (segue) (Com)