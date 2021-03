Sanità: Gemelli, artrosi del ginocchio, non solo protesi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sopra i 60 anni è possibile l'ortobiologia, ultima spiaggia prima della protesi: dai 60 anni in su inizia ad esserci la possibilità di un'indicazione protesica sostitutiva, che va valutata però step by step. "Se il consumo della cartilagine è ancora incompleto – spiega il professor Adriani - possiamo ricorrere alle risorse che ci mette a disposizione l'ortobiologia, allo scopo di migliorare l'ambiente articolare. L'ortobiologia promuove la riparazione dei tessuti dell'apparato muscolo-scheletrico, stimolando le risorse naturali dell'organismo. Per farlo, sfrutta le proprietà di alcune sostanze di sintesi come l'acido ialuronico (visco-supplementazione) e di alcune risorse endogene, come i fattori di crescita e le cellule staminali. Dal sangue, si estrae la cosiddetta 'pappa piastrinica' o Prp (Platelet-Rich Plasma), un concentrato ricco di fattori di crescita, proteine che stimolano la proliferazione e la differenziazione delle cellule, allo scopo di riparare un tessuto danneggiato. Il Prp promuove la riparazione e la rigenerazione della cartilagine, ne ritarda i processi di degenerazione e riduce l'infiammazione, alla base della sintomatologia dolorosa dell'artrosi. Il trattamento con PRP è di tipo infiltrativo (si inietta direttamente nella zona della lesione) e può essere ripetuto più volte in base alla sintomatologia del paziente. (segue) (Com)