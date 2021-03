Sanità: Gemelli, artrosi del ginocchio, non solo protesi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel caso in cui ci trovassimo già di fronte ad un usura completa della cartilagine – spiega il professor Adriani - a quel punto l'ortobiologia ha solo un effetto sintomatico (toglie cioè il dolore), ma non rigenerativo. L'ortobiologia può mantenere un'efficacia sui sintomi per 5-10 anni; la durata dipende molto dallo stato di avanzamento dell'artrosi. Ad oggi è utilizzata come coadiuvante nel trattamento riparativo dei tessuti che, per età o per caratteristiche intrinseche, hanno meno capacità di guarigione. Se dobbiamo riparare il menisco di un 50-60 enne, che ha minori possibilità di guarigione, con l'aggiunta dell'ortobiologia riusciamo ad aumentarne le capacità riparative. L'ortobiologia è molto indicata insieme ad un altro gesto chirurgico, quali quelli sul menisco o sulla cartilagine. Nella fase finale, quando si è già instaurata l'artrosi, serve solo a guadagnare tempo, togliendo il dolore, prima di arrivare alla protesi". Quando la cartilagine del ginocchio è rovinata parzialmente, è possibile ricorrere ad una protesi 'parziale', o protesi mono-compartimentale, cioè ad una sostituzione parziale dell'articolazione. "Questo – spiega il professor Adriani - ha il grande vantaggio di conservare intatti tutti i legamenti del ginocchio e quindi è un intervento più performante e meno invasivo. Basta una notte di ricovero, il paziente cammina subito e ha una funzionalità pressoché completa dell'articolazione. Può durare oltre 20 anni". (Com)