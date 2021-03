Italia-Russia: ambasciata a Roma per ora non commenta arresto militare per spionaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata russa in Italia conferma la detenzione il 30 marzo a Roma di un dipendente dell'ufficio dell'addetto militare. "Le circostanze dell'incidente sono oggetto di indagine. Riteniamo inappropriato commentare quanto accaduto in questo momento", riferisce la missione diplomatica commentando la vicenda dell'arresto con l'accusa di spionaggio di un militare russo e di un capitano della Marina italiano. "In ogni caso, ci auguriamo che quanto accaduto non incida sui rapporti bilaterali tra Russia e Italia", si legge in oltre nel commento dell'ambasciata. (Res)