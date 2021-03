Pa: Inps, disponibili in open source il codice sorgente di alcuni software

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Inps ha rilasciato in modalità Open Source, cioè disponibile a chiunque, il codice sorgente di alcune sue componenti software sviluppate internamente. Ciò permetterà a tutte le amministrazioni e altri soggetti di fare leva su questa base per sviluppare ulteriori applicazioni, senza dover riprogettare e investire risorse sulla creazione “ex novo” di componenti essenziali per le applicazioni digitali. In particolare, oggi l’Inps ha pubblicato le librerie software per Ios e Android relative allo Spid, cosa che consentirà alla comunità di sviluppatori di integrare con maggiore semplicità Spid nelle diverse app mobile. Questo è solo il primo passo: il programma è di proseguire attivamente e in modo trasparente nei suoi contributi Open Source, incoraggiandone l’uso. L’Inps ha infatti deciso di puntare sull’Open Source, incardinandolo nel proprio piano strategico Ict, allo scopo di far progredire il know-how digitale, creare software più sicuro, e in generale facilitare una produzione di soluzioni digitali direttamente nel Paese, con maggiori tutele per le istituzioni e i cittadini. Tale approccio si inquadra perfettamente nella strategia europea/italiana di Next Generation Ee atta alla creazione di ricchezza per le prossime generazioni. Infatti, oltre agli evidenti risparmi nello sviluppo, molti studi provano come lo sviluppo Open Source si traduca in crescita reale per l’economia del Paese. Ad esempio, un recente rapporto commissionato dall’Unione Europea mostra come anche un piccolo aumento dei contributi Open Source possa accrescere di centinaia di miliardi di euro l’anno il Pil dell’Unione Europea. (segue) (Ren)