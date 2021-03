Pa: Inps, disponibili in open source il codice sorgente di alcuni software (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Inps intende così stimolare un meccanismo virtuoso di condivisione e collaborazione in cui le Pubbliche Amministrazioni generano risorse non solo per sé stesse, ma per tutte le altre amministrazioni e i privati, arrivando infine a creare soluzioni più efficienti per il cittadino - ha detto il Presidente dell’Inps Pasquale Tridico - Con questa iniziativa stiamo dando il benvenuto alla comunità di sviluppatori e ci auguriamo che sia l’inizio di una mutua collaborazione nel mondo Open Source da cui il cittadino possa trarre i massimi benefici. Il tutto nella totale trasparenza e con l’auspicio che tale approccio si estenda sempre più nella Pubblica Amministrazione”, ha concluso. L’iniziativa, sviluppata dal team di Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale di Inps, guidato da Vincenzo Di Nicola, in collaborazione con la Direzione Tecnologia Informatica e Innovazione di Inps, diretta da Vincenzo Caridi, è stata supportata dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, essendo in linea con quanto perseguito dalla comunità per lo sviluppo di software libero a supporto dei servizi pubblici digitali italiani di Developers Italia. (https://developers.italia.it/). I codici sorgente dei progetti pubblicati dall’Inps sono disponibili sulla pagina GitHub dell’istituto: https://github.com/INPS-it. (Ren)