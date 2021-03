Egitto: corte d'appello ritira accusa contro 20 Ong sospettate di finanziamento estero illecito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corte d'appello del Cairo ha emesso una sentenza martedì con cui vengono ritirate le accuse a carico di alcuni membri di 20 organizzazioni non governative (Ong), accusate in precedenza di aver ricevuto finanziamenti in modo illecito dall'estero nel 2011. La sentenza revoca, quindi, il congelamento dei beni e il divieto di viaggio a carico della 20 Ong inserite nel caso 173. I fatti risalgono alla rivoluzione di gennaio del 2011 che ha rovesciato il defunto presidente Hosni Mubarak. Gli imputati nel caso 173 sono stati condannati a pene detentive da uno a cinque anni nel 2013, ma sono stati assolti nel 2018. “La società civile svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo sostenibile. Questo è il suo ruolo in cui crediamo e in cui credono tutte le istituzioni statali”, si legge in una dichiarazione giudiziaria. (segue) (Cae)