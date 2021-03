Egitto: corte d'appello ritira accusa contro 20 Ong sospettate di finanziamento estero illecito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso novembre, il governo dell’Egitto ha approvato con effetto immediato lo statuto della nuova legge sulle organizzazioni non governative. Lo scorso luglio 2019 la Camera dei rappresentanti ha approvato controversi emendamenti della legge, che impediscono l’accesso a istituzioni internazionali senza il preventivo permesso dell’apparato di sicurezza. La legge sulle Ong è stata considerata da molti come una mossa draconiana, volta a imporre severe restrizioni al lavoro di decine di migliaia di organizzazioni attive nel paese. “La legge e il suo statuto sono stati il risultato di una serie di round di dialogo sociale, promossi dal governo insieme a varie parti, relativamente alle migliori pratiche diffuse in questo settore in vari paesi, con la partecipazione di Ong locali e straniere, giuristi, e del Consiglio nazionale per i diritti”, ha affermato il portavoce del governo egiziano, Nader Saad. “Il riconoscimento dello statuto è considerato l’inizio di una messa in atto della legge in Egitto”, ha aggiunto, sottolineando che sia la legge sia lo statuto sono considerati un “cambio di paradigma” nella storia della società civile nel Paese. (segue) (Cae)