Egitto: corte d'appello ritira accusa contro 20 Ong sospettate di finanziamento estero illecito (3)

- “La legge e il suo statuto riflettono la fede dello Stato nel ruolo vitale delle Ong nel conseguire sviluppo in diversi campi, costruendo un partenariato forte e sostenibile fra Stato e società civile in un modo che permette a entrambi di conseguire i loro scopi, nel quadro della trasparenza e del rispetto dei diritti umani”, ha detto Saad. Secondo il portavoce, la nuova legge riflette l’impegno dello Stato a sostenere la società, garantendo il diritto di creare Ong, potenziandone le capacità organizzative e finanziarie e permettendo loro di lavorare in vari settori, oltre a fornire loro premi ed esenzioni. “Ai cittadini è garantito il diritto di formare Ong, dietro notifica, con l’assicurazione che esse svolgeranno liberamente le loro attività, e i corpi amministrativi non saranno autorizzati a interferire nei loro affari, né potranno sciogliere le organizzazioni o i loro consigli direttivi senza sentenze di un tribunale”, ha aggiunto il portavoce. Inoltre, secondo Saad la legge riflette il modo in cui lo Stato egiziano accoglie il lavoro delle Ong straniere in Egitto: “Riguardo al lavoro delle Ong straniere in Egitto, lo statuto spiega in dettaglio il quadro procedurale che esse devono seguire per avere il permesso di operare nel paese”, ha precisato il portavoce. (segue) (Cae)