Egitto: corte d'appello ritira accusa contro 20 Ong sospettate di finanziamento estero illecito (4)

- Per quanto riguarda il finanziamento, la nuova legge ha facilitato le transazioni finanziarie delle Ong, permettendo ad esse di ricevere contanti e finanziamenti da dentro e fuori l’Egitto, da parte di persone fisiche o giuridiche, oltre che da Ong non autorizzate a lavorare nel Paese. Il portavoce ha aggiunto che la legge non prevede alcuna pena detentiva per i lavoratori delle Ong, ma soltanto multe imposte in caso di violazioni. Secondo Saad, affinché le Ong attualmente presenti in Egitto continuino a operare – incluse quelle straniere – senza difficoltà, la nuova legge dà a tutte le organizzazioni l’opportunità di risolvere la loro situazione legale entro un anno dall’entrata in vigore dello statuto, mediante procedure semplici. (Cae)