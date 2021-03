Imprese: Eni, è online Open-Es, la nuova piattaforma digitale dedicata alla sostenibilità nelle filiere industriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi prende vita Open-es, la nuova piattaforma digitale dedicata alla sostenibilità nelle filiere industriali e aperta a tutte le realtà impegnate nel percorso di transizione energetica. La piattaforma, annunciata lo scorso dicembre e frutto della partnership tra Eni, Boston Consulting Group (Bcg) e Google Cloud, vede oggi il raggiungimento di un primo traguardo importante grazie all’avvio online della piattaforma. Lo rende noto un comunicato. La piattaforma, disponibile sul sito www.openes.io, sarà una piattaforma aperta a tutte le imprese che vogliono giocare un ruolo da protagonista nella crescita dell'ecosistema industriale sulle dimensioni della sostenibilità, in Italia e nel mondo. Una community in cui l’intero ecosistema delle imprese si unisce ad un processo collaborativo e non competitivo per una crescita comune sui quattro pilastri della sostenibilità, fondamentali per il nostro presente e futuro: il pianeta, le persone, la prosperità economica e i principi di governance aziendale. Il modello dati Esg di Open-es, infatti, si baserà sulle metriche core definite nell’iniziativa “Stakeholder Capitalism Metrics” del Wef e che, con un approccio semplice e flessibile, permetterà a tutte le aziende, dalle Pmi ai big Player, di misurarsi in un percorso di crescita e sviluppo sui valori della sostenibilità, verso una consapevolezza diffusa a tutta la catena del valore. Grazie a questa iniziativa si concretizza pienamente la sinergia tra transizione verso gli obiettivi di decarbonizzazione e trasformazione digitale, consentendo di valorizzare le esperienze e best practice di sostenibilità lungo tutta la filiera industriale. (segue) (Com)