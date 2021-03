Imprese: Eni, è online Open-Es, la nuova piattaforma digitale dedicata alla sostenibilità nelle filiere industriali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In linea con il ruolo che Eni intende avere quale azienda leader del processo di transizione energetica, l’azienda ha deciso di valorizzare la sua esperienza industriale ed il percorso di sviluppo sostenibile intrapreso da tempo mettendoli a disposizione dell’intera filiera energetica e degli altri settori industriali al fine di promuovere lo sviluppo di un ecosistema virtuoso. “Teniamo molto a questa operazione poiché rappresenta un nuovo importante passo verso la creazione di una forte sinergia nel sistema imprenditoriale rispetto al raggiungimento degli obiettivi sul clima", ha commentato l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. "Eni - ha aggiunto - si fa promotore di questo strumento, condividendo la propria esperienza e il proprio know how in tutti gli ambiti della sostenibilità, ma l’obiettivo è che questo possa diventare un sistema inclusivo del più ampio numero possibile di imprese, un luogo di tutti, al fine di compiere un percorso comune di continuo miglioramento operativo e tecnologico nella sostenibilità dell’industria”. La piattaforma faciliterà lo sviluppo di una vera e propria community trasversale, rivolta anche ad altre aziende leader di settori industriali differenti che vogliono favorire uno sviluppo sostenibile dell’intero ecosistema, attraverso un approccio distintivo in cui alla componente di condivisione dei dati si affianca un focus particolare sul tema della crescita e del miglioramento delle aziende, attraverso un modello concreto, facile da usare e adatto a tutte le realtà. A questa community ad oggi si sono già unite circa mille società, tra i primi i fornitori di Eni che hanno aderito alla fase di pre-iscrizione. Altre aziende “capo-settore” di primari settori industriali si stanno unendo a Open-es, coinvolgendo i propri fornitori e le filiere produttive. (segue) (Com)