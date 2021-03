Imprese: Beranger (Mbda), nel 2020 con nostri clienti, buoni risultati in contesto sfidante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2020 sarà un anno che ricorderemo a lungo: la pandemia ha avuto un impatto su tutti i Paesi in termini di budget, esportazioni ed operatività, e notiamo anche nuovi sviluppi negli equilibri strategici globali. Così l’amministratore delegato di Mbda, Eric Beranger, aprendo la conferenza stampa organizzata oggi per presentare i risultati del 2020. “In questo contesto ci troviamo in una situazione abbastanza unica essendo un player puro nel campo della difesa: questo ci impone di essere sempre al fianco delle Forze armate nostre clienti nonostante le difficoltà, ed è quello che abbiamo fatto nel 2020 registrando performance lodevoli in un contesto sfidante”, ha detto, sottolineando la necessità di cooperazione tra differenti ecosistemi per portare a termine insieme le proprie missioni. (Ems)