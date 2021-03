Italia-Russia: Craxi (FI), spionaggio grave, si coinvolgano organismi internazionali e Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il fermo di due persone, tra cui un ufficiale italiano, accusate di spionaggio costituisce un fatto di assoluta gravità che al di là dei risvolti giudiziari impone reazioni forti e decise". Così Stefania Craxi, senatore di Forza Italia e vicepresidente della Commissione esteri ed immigrazione che aggiunge: "Tale attività di intelligence volta all’acquisizione di informazioni sensibili, non potrebbe essere considerata, qualora accertata, come un atto di amicizia, propedeutico ad una leale e proficua relazione tra i due Paesi e la stessa Unione Europa, dimensione all’interno della quale l’Italia ha sempre mantenuto un atteggiamento propositivo verso la Federazione Russa". (segue) (Com)