Italia-Russia: Craxi (FI), spionaggio grave, si coinvolgano organismi internazionali e Nato (2)

- "Ovviamente - prosegue Craxi - non conosco il contenuto di tale documentazione classificata. Ma, indipendentemente dalla loro natura, è indispensabile avere delle risposte. A chi rispondeva l’ufficiale russo? Qual è il grado di coinvolgimento del governo di Mosca? Qual è l’obiettivo di una simile missione? È pertanto necessario che, nel mentre gli organi inquirenti proseguono il loro lavoro sostenuti dall’eccellente attività dei nostri Ros e degli uomini dell’Aisi, la Farnesina, dopo la convocazione dell’Ambasciatore russo, interessi della vicenda gli organismi internazionali e la stessa Nato. Lo dico - conclude la senatrice di FI - perché non siamo in presenza di un caso isolato. Ricordo che il 30 agosto scorso, in una base Nato in Italia, un tenente colonnello francese è stato arrestato mentre consegnava documenti e informazioni riservate alla Russia. Purtroppo, siamo in una nuova fase”. (Com)