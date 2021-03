Afghanistan: Unicef condanna attacco contro operatrici sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell’Unicef, Henrietta Fore, ha condannato l’attacco avvenuto ieri mattina a Jalalabad che ha provocato la morte di tre operatrici sanitarie. “Quattro vaccinatori antipolio, tre dei quali donne, sono stati attaccati ieri mattina, mentre svolgevano il loro lavoro salvavita per i bambini a Jalalabad, nella provincia di Nangarhar, in Afghanistan. Purtroppo, le tre donne sono state uccise. L’Unicef è indignato per questo attacco”, ha dichiarato la Fore. “L'Unicef – ha proseguito - esprime le sue più profonde condoglianze alle famiglie, ai colleghi e agli amici delle coraggiose vaccinatrici che erano in prima linea per combattere la diffusione della polio e mantenere i bambini dell'Afghanistan al sicuro da questa malattia invalidante”. Per il direttore dell’Unicef “gli operatori sanitari in prima linea non dovrebbero mai essere un bersaglio di violenza” e “devono essere in grado di svolgere le loro attività salvavita in un contesto sicuro e protetto”. “L’Unicef lavora da anni con il governo, l'Organizzazione mondiale della sanità, l'Iniziativa globale per l'eradicazione della polio e i partner sulle campagne di vaccinazione contro la polio nel paese. Restiamo impegnati a sostenere gli sforzi per l'eradicazione della polio in Afghanistan", ha concluso la Fore.(Res)