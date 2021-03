Città metropolitana Roma: mobilità sostenibile, percorsi casa-lavoro-scuola diventano "dolci"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Città metropolitana di Roma in accordo con Roma Capitale sperimenterà un programma finanziato con 5 milioni di euro, finalizzato ad incentivare iniziative strutturali di mobilità sostenibile per favorire gli spostamenti casa – scuola - lavoro -casa – con mezzi ecologici, per ridurre l'uso delle automobili e ridurre l'inquinamento. "Vogliamo potenziare una rete di ciclabili e percorsi pedonali con lavori di messa in sicurezza attraverso una sinergia tra l'Ente metropolitano, Roma Capitale e Roma Servizi – dichiara in una nota la sindaca Virginia Raggi -. Faremo di più; vogliamo incentivare la cultura della mobilità sostenibile, attraverso l'uso di navette condivise tra aziende, nodi di scambio, lo smart working, coworking e telelavoro, oltre al Mobility pass, buoni mobilità e, per i più giovani, la formazione in materia di mobility management e sicurezza stradale. Vogliamo che il rispetto dell'ambiente diventi , oltre che una pratica, uno stile di vita". (segue) (Com)