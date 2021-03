Città metropolitana Roma: mobilità sostenibile, percorsi casa-lavoro-scuola diventano "dolci" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questo progetto – aggiunge nella nota il vice sindaco della città metropolitana Teresa Zotta – partiranno i lavori per il nodo di scambio di 'Colle Mattia' che ci consentirà di decongestionare il traffico veicolare della zona. Sarà realizzato un parcheggio di fronte alla stazione ferroviaria per evitare il parcheggio selvaggio delle vetture che si recano alla stazione e che ostruiscono le vie di accesso e di fuga; un intervento similare si realizzerà nel Comune di Roviano. Ci sono anche interventi destinate alle scuole, per garantire la sicurezza". (Com)