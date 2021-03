Energia: Repubblica Ceca, Senato potrebbe richiedere di escludere Russia da gara per centrale Dukovany

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia va esclusa dalla gara per l'ampliamento della centrale nucleare di Dukovany: è quanto potrebbe nuovamente chiedere il Senato ceco al governo di Praga, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Ctk". La camera alta del Parlamento ceco aveva fatto una simile raccomandazione già a dicembre, descrivendo Russia e Cina come Paesi "la cui stessa presenza nella gara può essere descritta come un rischio, secondo i documenti strategici dello Stato". Ora la commissione Sicurezza del Senato potrebbe reiterare l'invito a escludere la Russia perché "sappiamo che è un rischio per la sicurezza", ha detto il senatore Tomas Czernin (Tradizione responsabilità prosperità 09 – Top 09). Il Consiglio di sicurezza nazionale ha nel frattempo approvato la procedura per l'ampliamento della centrale di Dukovany. (segue) (Vap)