Energia: Repubblica Ceca, Senato potrebbe richiedere di escludere Russia da gara per centrale Dukovany (2)

- Il ministro dell'Industria e del Commercio, Karel Havlicek, ha dichiarato la scorsa settimana che sull'ampliamento della centrale di Dukovany sarà il prossimo governo a decidere in modo definitivo e che Elektrarna Dukovany II, la società che si occupa dell'investimento ed è controllata dalla compagnia energetica semi-statale Cez, contatterà i candidati selezionati affinché forniscano entro fine novembre informazioni su come intendono osservare i requisiti di sicurezza richiesti per la costruzione di una nuova unità della centrale. Tra di essi non c'è la società cinese Cgn, che è stata esclusa, ma restano in gioco la statunitense Westinghouse, la francese Edf, la sudcoreana Khnp e la russa Rosatom. (Vap)