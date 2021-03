Siria: la lettera dei ministri europei, “lotta decisa contro l'impunità per i crimini commessi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario combattere l'impunità in Siria ed esigere che siano individuati i responsabili per i crimini commessi, indipendentemente dall'autore. E’ questo il monito lanciato dai ministri degli Esteri di sedici Paesi europei in una lettera firmata anche dal capo della diplomazia dell’Italia, Luigi Di Maio. “Dieci anni fa, milioni di siriani sono scesi per le strade di Dara'a, Aleppo e Damasco, invocando la democrazia e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. La brutale risposta del regime ha innescato, nell'arco di un decennio, una delle azioni criminali e delle crisi umanitarie più gravi dalla Seconda guerra mondiale, provocando oltre 400.000 morti e infinite violazioni dei diritti umani. Più della metà della popolazione siriana ha dovuto lasciare le proprie case e più di 6 milioni di siriani sono fuggiti dal proprio Paese per scampare alle atrocità del regime. Decine di migliaia di persone sono state fatte sparire con la forza senza che le loro famiglie sapessero nulla sulla loro sorte o su dove si trovassero”, si legge nella lettera pubblicata in Italia dal quotidiano “Avvenire”. (segue) (Res)