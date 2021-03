Siria: la lettera dei ministri europei, “lotta decisa contro l'impunità per i crimini commessi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non resteremo in silenzio di fronte alle atrocità avvenute in Siria, per le quali il regime e i suoi fiancheggiatori esterni sono i principali responsabili. Molti di questi crimini, compresi quelli commessi da Daesh (acronimo di Stato islamico dell’Iraq della Siria) e da altri gruppi armati, possono costituire crimini di guerra e crimini contro l'umanità. È obbligo di ognuno di noi combattere l'impunità ed esigere che siano individuati i responsabili per i crimini commessi in Siria indipendentemente dall'autore”, prosegue la nota. “Continuiamo a chiedere che la Corte penale internazionale venga autorizzata a indagare sui crimini asseritamente commessi in Siria e a perseguire i responsabili. Per contrastare la strategia di coloro che bloccano il deferimento alla Corte da parte del Consiglio di sicurezza, stiamo lavorando per garantire che i fatti siano documentati, in attesa dell’esame da parte dei giudici competenti. Abbiamo quindi sostenuto la creazione del “International, Impartial and Independent Mechanism” (meccanismo internazionale, imparziale e indipendente), con lo scopo di raccogliere e preservare le prove per procedimenti futuri. Questi sforzi sono essenziali. Sosteniamo anche il lavoro della Commissione internazionale d'inchiesta indipendente, che documenta le violazioni dei diritti umani nel conflitto siriano”, prosegue la lettera congiunta. (segue) (Res)