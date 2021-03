Siria: la lettera dei ministri europei, “lotta decisa contro l'impunità per i crimini commessi" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Combattere l'impunità non è solo una questione di principio, è anche un imperativo morale e politico, una questione di sicurezza per la comunità internazionale. In qualsiasi contingenza l’uso di armi chimiche è una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale. In risposta agli attacchi chimici, abbiamo mobilitato tutte le Istituzioni competenti sulla messa al bando delle armi chimiche. Le squadre dell'Opcw hanno svolto indagini completamente indipendenti. Per completare questo lavoro considerevole, abbiamo lanciato il Partenariato internazionale contro l'impunità per l'uso delle armi chimiche, che riunisce 40 Stati e l'Unione europea. Questa iniziativa ha permesso di denunciare coloro che sono coinvolti nello sviluppo o nell'uso di armi chimiche. E non ci fermeremo finché non saranno stati puniti per i loro crimini”, conclude la lettera a firma congiunta dei ministri degli Esteri di: Austria, Alexander Schallenberg; Belgio, Sophie Wilmès; Bulgaria, Ekaterina Zaharieva; Francia, Jean-Yves Le Drian; Danimarca, Jeppe Sebastian Kofod; Finlandia, Pekka Haavisto; Germania, Heiko Maas; Irlanda, Simon Coveney; Italia, Luigi Di Maio; Lettonia, Edgars Rinkevics; Lituania, Gabrielius Landsbergis; Lussemburgo, Jean Asselborn; Malta, Evarist Bartolo; Paesi Bassi, Stef Blok; Polonia, Zbigniew Rau Portogallo, Augusto Santos Silva; Slovenia, Anie Logar Svezia, Ann Linde. (Res)