Torino: Confesercenti, al via campagna social “Sostegni-vaccini-riapeture”

- “Sostegni-Vaccini-Riapeture”: sono queste le tre parole chiave della campagna che Confesercenti lancia oggi sulla propria pagina Facebook per sensibilizzare le istituzioni sulla sempre più drammatica situazione che stanno vivendo le imprese del commercio, del turismo e dei servizi. “Si tratta - spiega Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti di tre concetti strettamente collegati fra di loro: è necessario aiutare le imprese ad affrontare questo difficile passaggio ancora caratterizzato dalle chiusure, di potenziare e velocizzare la campagna vaccinale, di immaginare già ora un piano dettagliato per una riapertura delle attività il prima possibile. “Purtroppo tutto ciò è stato disatteso e finora si sono rivelati fallimentari sia la politica degli aiuti, sia la campagna vaccinale e l’unica ricetta sembra essere quella di prolungare le chiusure. Se le chiacchiere di ministri, commissari e governatori assortiti potessero debellare il virus, l’Italia sarebbe già guarita. Purtroppo, non è così e finora abbiamo assistito a indecorosi comportamenti fatti di insipienza, incompetenza, improvvisazione e incapacità di capire la condizione delle imprese. “Per quanto riguarda gli aiuti, i soldi del decreto sostegni coprono a malapena il 5% delle perdite di un anno: giusto per pagare qualche bolletta; i vaccini sono pochi e mal distribuiti: circa il 90% degli ultrasettantenni non hanno ancora ricevuto il vaccino. Eppure solo se si riusciranno a garantire la mobilità delle persone il Paese e le attività economiche potranno ripartire. (segue) (Rpi)