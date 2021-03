Torino: Confesercenti, al via campagna social “Sostegni-vaccini-riapeture” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dunque - continua Banchieri - è sempre più necessario un cambio di passo. Le imprese hanno bisogno di liquidità subito e i loro tempi non sono quelli della politica. Per questo proponiamo che si agisca come in occasione delle chiusure dello scorso novembre: gli allora ristori arrivarono direttamente sui conti correnti degli aventi diritto nel giro di pochi giorni. Queste volta, invece, siano ripiombati nella spirale delle domande da presentare, dei portali da avviare e quindi dei tempi incompatibili con le esigenze delle imprese. “Quanto ai vaccini, siamo ancora in attesa che siano somministrati in modo massiccio, capillare e soprattutto diretti alla categoria a rischio rappresentata dalla persone più anziane: solo così potremo allentare l’emergenza sugli ospedali e avviarci gradualmente alla normalità. “È questione non di mesi o settimane, ma di giorni. Se le imprese e le famiglie non vedranno una svolta immediata, tangibile e concreta l’esasperazione non potrà che crescere. Il tanto invocato senso di responsabilità i cittadini lo stanno dimostrando tutti i giorni da oltre un anno: non mi pare che le istituzioni a qualsiasi livello possano dire altrettanto. Nel frattempo è urgente stabilire un piano di riapertura in sicurezza delle imprese ora chiuse che offra almeno qualche certezza in più. “La nostra campagna - conclude Banchieri - vuole essere un contributo alla sensibilizzazione su questi temi: invitiamo non solo gli imprenditori ma tutti i cittadini a condividerla”. (Rpi)