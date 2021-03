Iraq: Covid, governo approva acquisto ulteriori dosi vaccino Pfizer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Iraq ha approvato ieri, durante la sua seduta settimanale, l’acquisto di una quantità aggiuntiva del vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid-19. Lo riferisce una nota dell’ufficio stampa dell’esecutivo di Baghdad. Il Consiglio ha dato, inoltre, mandato al ministero delle Finanze di stanziare 8,12 milioni di dollari per il primo lotto di vaccini Pfizer, che in base all’accordo siglato dal governo dovrebbe comprendere 512.460 dosi. Alla luce delle richieste pervenute al ministero della Salute per un meccanismo di vaccinazione per i residenti di altri Paesi, arabi e stranieri, tra cui i diplomatici e i lavoratori di organizzazioni internazionali e imprese, il governo ha deciso di “includerli nella campagna vaccinale come gli iracheni”, purché sia rispettato il principio di reciprocità. (Res)