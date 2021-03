Sardegna: da Coldiretti 20 tonnellate di cibo per le famiglie in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venti tonnellate di prodotti agroalimentari dalle aziende agricole di Coldiretti per le famiglie sarde in difficoltà a causa della crisi economica causata dall'emergenza Covid sono arrivate ieri a Oristano. Si tratta della nuova mobilitazione solidale promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche per arginare la grave crisi economica che sta travolgendo la società che in questi giorni porterà alla distribuzione in tutta Italia migliaia di pacchi agroalimentari di oltre 50 chili con prodotti 100 per cento Made in Italy come pasta e riso, pane carasau, pecorino, Parmigiano Reggiano e Grana Padano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, tonno sott'olio, dolci e colombe pasquali, stinchi, cotechini e prosciutti, carne, latte, panna da cucina, zucchero, olio extra vergine di oliva, legumi e caciotte. (segue) (Rsc)