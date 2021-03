Sardegna: da Coldiretti 20 tonnellate di cibo per le famiglie in difficoltà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa ventimila le famiglie italiane povere piegate dall'emergenza Covid. L'emergenza Covid ha fatto salire a 5,6 milioni in Italia le persone in povertà assoluta, un milione in più rispetto allo scorso anno con il record negativo dall'inizio del secolo. È quanto emerso dall'analisi di Coldiretti su dati Istat divulgata nei giorni scorsi. Più di una famiglia su quattro (28,8 per cento) ha dichiarato un peggioramento della propria situazione economica nel 2020 rispetto all'anno precedente e il deterioramento della situazione economica – sottolinea la Coldiretti – ha colpito di più le regioni ricche del Centro (30,5 per cento) e del Nord (28,8 per cento) rispetto al Mezzogiorno (27,7 per cento). A pagare il prezzo più alto alla crisi sono stati mamme e papà single e le coppie con uno o due figli. (segue) (Rsc)