Roma: panettiere di Artena evade 4,4 milioni di euro di ricavi, sequestrati beni

- Un laboratorio per la lavorazione di farinacei e due immobili del valore di oltre 1,2 milioni di euro sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Roma su disposizione del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Velletri, su richiesta della Procura della Repubblica veliterna. Il provvedimento è stato emesso all’esito di indagini svolte dalle fiamme gialle della compagnia di Colleferro, da cui è emerso che il titolare di un panificio di Artena ha nascosto al fisco circa 4,4 milioni di euro ed evaso l’Iva per quasi 350.000 euro dal 2015 al 2019. L’uomo è stato denunciato per i reati di occultamento delle scritture contabili, dichiarazione infedele e omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva. Il valore dei beni sequestrati corrisponde all’ammontare delle imposte evase dall’imprenditore.(Rer)