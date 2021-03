Siria: Fds, arrestate 53 persone in operazione nel campo profughi di Al Hol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comando delle Forze di sicurezza interna (i cosiddetti Asayish), braccio di “polizia” delle Forze democratiche siriane (Fds), ha annunciato di aver arrestato fino ad ora 53 persone, tra cui diversi “ufficiali” dello Stato islamico (Is), durante una vasta operazione lanciata in questi giorni nel campo profughi di Al Hol, a sud di Al Hasaka, in Siria. Il comando, in una diretta Facebook diffusa dall’emittente curda “Ronahi”, ha annunciato di aver arrestato le 53 persone “durante il primo e il secondo giorno dell’operazione”. Tra gli arrestati, secondo gli Asayish, figurano “mercenari dell’Is” e “cinque responsabili degli omicidi all’interno del campo”. L’operazione, avviata tra sabato 27 e domenica 28 marzo, è stata lanciata dopo che il campo di Al Hol ha assistito, dall’inizio dell’anno, a circa 40 omicidi di rifugiati. (Res)