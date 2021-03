Iraq: ministro Esteri Hussein, obiettivo governo è eliminare Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Iraq continua ad avere l’obiettivo di eliminare lo Stato islamico (Is), sia “militarmente” sia “mentalmente”. Lo ha detto il ministro degli Esteri iracheno, Fuad Hussein, parlando in videoconferenza a un incontro ministeriale della coalizione internazionale contro l’Is tenuto ieri sera. Il ministro ha ringraziato la coalizione “per gli sforzi compiuti a sostegno della stabilità, per offrire servizi essenziali ai cittadini delle aree liberate, per il ritorno dei rifugiati e il rafforzamento degli impegni di ricostruzione”. Avrà un ruolo centrale nella lotta all’Is, secondo Hussein, la situazione in Siria: “L’instabilità in Siria può avere impatto in futuro sulla situazione di sicurezza dell’Iraq”, ha detto il ministro, facendo appello ad “affrontare la situazione umanitria della famiglie nel campo profughi di Al Hol”. (Res)